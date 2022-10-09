«Ростов» превратил 0:2 в 3:2

«Ростов» провалил первый тайм матча 12-го тура Премьер-лиги против «Краснодара», пропустив два безответных гола. Тем не менее, после перерыва пошла совсем другая игра, Александр Сильянов Дмитрий Полоз забили по голу за восемь минут, к тому же у соперника был удален Кайо. Двойки на табло продержались не так долго, и Алексей Миронов вывел ростовчан вперед. Перед этим от также мог забить, но перебросил Матвея Сафонов и направил мяч в перекладину.

Если «Ростов» победит, то настигнет «Спартак» на втором месте с 25 очками, его соперник с 21 очком останется пятым.