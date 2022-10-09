​«Ростов» и «Краснодар» назвали составы на дерби

Программу двенадцатого тура Российской премьер-лиги в воскресенье вечером будут закрывать «Ростов» и «Краснодар».

Наставник ростовской команды Валерий Карпин включил в стартовый состав таких футболистов: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Прохин, Сильянов, Уткин, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Рулевой краснодарских «быков» Александр Сторожук, в свою очередь, доверил место на поле следующим исполнителям: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Сперцян, Кривцов, Кевин Пина, Кордоба, Олусегун.

Южное дерби между «Ростовом» и «Краснодаром» стартует в 19:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.