Заключительный матч 12-го тура Премьер-лиги между «Ростовом» и «Краснодаром» запомнится болельщикам не только драматичным возвращением команды Валерия Карпина с 0:2 на 3:2, но и рекордом форварда «быков» Олакунле Олусегуна, который забил ростовчанам уже на девятой секунде матча. Это самый быстрый гол текущего сезона.

Некоторое время шли споры о том, не рекорд ли это лиги в целом и улучшение результата экс-форварда «Спартака» Эммануэля Эменике, забившего «Алании» на 10-й секунде.

РПЛ поставила точку в дискуссиях и признала гол Олакунле Олусегуна самым быстрым в истории турнира.