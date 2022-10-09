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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гол Олусегуна официально признан самым быстрым в истории РПЛ видео

09 Октября 2022 • 21:38 Комментировать
Ростов
3:2
Краснодар
окончен

Заключительный матч 12-го тура Премьер-лиги между «Ростовом» и «Краснодаром» запомнится болельщикам не только драматичным возвращением команды Валерия Карпина с 0:2 на 3:2, но и рекордом форварда «быков» Олакунле Олусегуна, который забил ростовчанам уже на девятой секунде матча. Это самый быстрый гол текущего сезона.

Некоторое время шли споры о том, не рекорд ли это лиги в целом и улучшение результата экс-форварда «Спартака» Эммануэля Эменике, забившего «Алании» на 10-й секунде.

РПЛ поставила точку в дискуссиях и признала гол Олакунле Олусегуна самым быстрым в истории турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Краснодар Олакунле Олусегун
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