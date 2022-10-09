Тихонов высказался о матче «Ростов» - «Краснодар»

Бывший полузащитник московского «Спартака», а ныне футбольный тренер Андрей Тихонов высказался о матче между «Ростовом» и «Краснодаром» в 12-м туре Российской премьер-лиги.

«Битва южных столиц. У «Краснодара» есть шанс обогнать «Ростов». А команда Карпина в случае победы уйдет в отрыв. Наверное, это будет самая интересная игра тура», - передает слова специалиста издание Metaratings.ru.

Встреча между «Ростовом» и «Краснодаром» пройдет сегодня, 9 октября, на стадионе в Ростове-на-Дону.

После 11 туров чемпионата России «жёлто-синие» занимают третье место в турнирной таблице, а «быки» располагаются на пятой строчке.