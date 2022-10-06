Кечинов: «Сафонов сейчас лучший вратарь нашего чемпионата»

Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Валерий Кечинов дал оценку выступлению капитана «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Сафонов сейчас лучший вратарь нашего чемпионата. Но я бы отметил ещё Худякова, который неплохой и очень талантливый вратарь. Но ему ещё далековато до Сафонова, поэтому номер один в чемпионате именно Матвей», - цитирует Кечинова «Чемпионат».

Бывший нападающий отметил шикарную реакцию вратаря «быков», а также то, что он очень хорошо играет на выходах за счёт своих размеров. Не осталось без внимания и спасение Сафонова в матче 11-го тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов». По мнению Кечинова, капитан «чёрно-зелёных» смог отразить чрезвычайно сложный удар. По его словам, это является уровнем лучших голкиперов мира.

Следующий матч коллектив из Краснодара проведёт девятого октября в рамках очередного тура МИР Российской премьер-лиги против «Ростова». Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

На текущий момент клуб располагается на пятом месте в турнирной таблице, отставая от лидера чемпионата, петербургского «Зенита», на восемь очков. Ближайшая очная встреча между командами состоится 30 октября на поле «быков».