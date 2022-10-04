Деменко заявил, что «Краснодару» не хватает Черникова

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением об игре полузащитника Александра Черникова.

«Черников — связующий игрок «Краснодара», сейчас его явно не хватает на поле. Плюс он дает эмоции команде. На каждую игру он выходит голодным до побед», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Черников является системообразующим игроком, которого сложно заменить, желаем ему поскорее восстановиться.

В текущем сезоне 22-летний футболист принял участие в семи матчах Российской премьер-лиги, в которых получил одну красную карточку.

«Краснодар» занимает пятое место в РПЛ, набрав 21 очко после 11-ти матчей.