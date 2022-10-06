«Ростов» продлил контракт с Зубенко

«Ростов» объявил о продлении соглашения с 16-летним полузащитником Ильёй Зубенко.

Отметим, что Зубенко является воспитанником «Ростова». В текущем сезоне футболист провёл за молодёжную команду клуба девять матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.

После 11 туров текущего розыгрыша чемпионата России ростовчане набрали 22 очка, расположившись на третьей строчке в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда Валерия Карпина отстаёт на семь очков.

Свой следующий матч «Ростов» проведёт 9 октября против «Краснодара». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.