Кордоба удвоил счёт в матче с «Ростовом»

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба вернулся в состав «быков» после вынужденного простоя и отпраздновал это событие голевой атакой в матче с ростовчанами. На 30-й минуте нападающий вывалился на ворота противника с правого края поля и реализовал свой шанс, послав мяч в дальнюю часть ворот. Команда Александра Сторожука повела со счетом 2:0. Напомним, что на первой минуте исторически быстрый гол забил Олакунле Олусегун.

На эту минуту краснодарцы набирают 24 очка и настигают ЦСКА на третьем месте. У ростовчан 22 балла. При этом команда Валерия Карпина с учетом Кубка рискует проиграть третий поединок подряд.