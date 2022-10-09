​Забить за 9 секунд: Игрок «Краснодара» повторил рекорд чемпионата России

Южное дерби между «Ростовом» и «Краснодаром» стартовало с быстрого гола - Олакунле Олусегун отличился уже на девятой секунде матча. Как сообщает телеграм-канал «Ложа прессы», форвард краснодарских «быков» повторил рекорд чемпионата России по скорости гола. В 1999 году так же быстро удалось забить Алексею Бычкову за «Шинник» в ворота «Ротора».

Следить за матчем Российской премьер-лиги между «Ростовом» и «Краснодаром» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

Напомним, что на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги располагается «Зенит».