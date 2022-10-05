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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сабуа назвал лучшие качества тренера «Краснодара» Сторожука

05 Октября 2022 • 14:45 Комментировать
Ростов
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Краснодар
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09.10 19:00

Бывший нападающий «Краснодара» Леон Сабуа поделился мнением о главном тренере «быков» Александре Сторожуке.

«Александр Сторожук — тренер с характером, с принципами. Он очень требовательный на футбольном поле, но вне поля с игроками открыт, со всеми общается. Про него могу сказать только положительное и хорошее», — цитирует Сабуа Metaratings.

Также нападающий рассказал, что Сторожук посоветовал ему никогда не сдаваться, даже если что-то не получается. Этот совет Сабуа считает главным в своей жизни, который он получал от футбольных тренеров.

Напомним, что 22-летний Сабуа покинул «Краснодар» минувшим летом и перешёл в «Урарту». В текущем сезоне форвард провёл в чемпионате Армении восемь матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.  

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Сторожук Леон Сабуа
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