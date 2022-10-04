Непомнящий заявил, кого он считает лучшим тренером РПЛ в сентябре

Экс-наставник «Томи» Валерий Непомнящий рассказал, кого он считает лучшим тренером РПЛ в сентябре.

«Валерий Карпин собирал команду в сложных условиях, а сейчас – на втором месте. Футболисты понимают, как надо играть, и это заслуга тренера», — заявил Непомнящий на YouTube-канале «Футбольная столица».

«Ростов» занимает третью строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 22 набранных очка после 11 матчей. В предстоящем туре подопечные Карпина встретятся на своем поле с «Краснодаром», игра пройдет 9 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.