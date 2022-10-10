Орлов обратился к «Краснодару» по поводу Кайо

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре защитника «Краснодара» Кайо.

Напомним, по ходу матча 12-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3) бразилец грубо нарушил правила на форварде ростовчан Николае Комличенко, не только заработав пенальти в свои ворота, но и удалившись с поля.

«Ребята, почему вы такого футболиста, как Кайо, держите в составе? Он же вам уже принёс много горя от потери очков. Если Кайо настолько бесшабашный, решите для себя — нужен он вам или нет. Вот это главный вопрос для «Краснодара», — приводит слова Орлова Sport24.

В текущем сезоне 27-летний защитник провёл в составе «быков» восемь матчей, в которых заработал две жёлтые карточки, один раз удалившись с поля.