Карпин: «Так навскидку и не вспомню, кто брал очки в Санкт-Петербург»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Краснодаром».

- Начнем сразу со стартового состава. Обратил внимание на появление в старте Терентьева и отсутствие Чернова. Чем это обусловлено?

- Обусловлено тем, что почувствовал дискомфорт в колене Чернов.

- Нет в заявке Байрамяна. Не видели мы его и на одной из тренировок. При этом он вернулся из сборной Армении и был в старте с «Зенитом». Что с ним?

- Получил травму, поэтому и замена была.

- Насколько серьезная? Сколько может продлиться процесс восстановления?

- Недели на три.

- Прохин сегодня составляет пару центральных защитников с Осипенко. Не Мелёхин. Чем обусловлена замена центрального защитника? Было ли это реакцией на действия Виктора в Санкт-Петербурге?

- Было.

- Что конкретно не устроило?

- Реакция на игру.

- В эмоциональном плане если оттолкнуться от игры прошлого тура, «Ростов» потерпел поражение после длительной серии удачных матчей. Как это сказалось на настроении в команде?

- Я думаю, что никак не сказалось ни в плохую, ни в хорошую сторону, естественно. Делали до определенного времени то, что должны были делать. С заменами всё нарушилось. Понятно, что играли с «Зенитом», играли на выезде. Я так навскидку и не вспомню, кто брал очки в Санкт-Петербурге. Говорить, что это повлияло на эмоциональное состояние, это неправильно.

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- После матча с «Крыльями» в вашем интервью звучало, что если победите «Крылья», то проставляется главный тренер, а если проиграет команда - то игроки. Состоялась ли простава?

- Нет, сразу уехали в сборную, потом вернулись и сразу поехали на Кубок в Грозный, потом в Санкт-Петербург. Сейчас уже была подготовка к «Краснодару», так что пока не было.