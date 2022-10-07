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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Батчи не сыграет за «Краснодар» в 2022 году

07 Октября 2022 • 16:39 Комментировать
Ростов
...
Краснодар
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09.10 19:00

Месяц назад «Краснодар» усилил свой состав полузащитником Жоау Батчи. Футболист успел провести четыре матча за «быков», но перед игрой Премьер-лиги против «Крыльев Советов» он угодил в лазарет. В 2022 году Батчи больше на поле не появится. Об этом рассказал агент Эдуардо Мариньо, который представляет интересы футболиста.

«Сегодня Батчи сделали операцию. С ним всё хорошо. Через пару месяцев он вернётся на поле», - высказался агент, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

«Краснодар» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Александра Сторожука проведёт 9 октября – против «Ростова» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Жоау Батчи
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