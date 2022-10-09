Рыскин: «Давно не могли выиграть у «Краснодара»

В матче двенадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Ростов» одержал волевую победу над «Краснодаром», по ходу игры команда Валерия Карпина проигрывала с разницей в два мяча, но сумела собраться и вырвать победу. Успех «Ростова» прокомментировал спортивный директор клуба Алексей Рыскин.

- «Ростов» давно не мог обыграть «Краснодар», это не давило на команду. Рад победе. Почему нет эмоций? Все эмоции потратил на трибуне, - заявил Рыскин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, тринадцатом туре российской Премьер-лиги «Ростов» примет дома «Урал», это случится 14 октября.