Сторожук - о возвращении Кордобы: «Для нас любой игрок основного состава незаменимый»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ростовом».

- Закончилась дисквалификация Кордобы, два матча он пропускал, а сегодня может команде помочь. Думаю, головной боли, кого ставить в центр нападения, у вас не было совсем?

- Да, это, конечно, потеря для нас. Для нас любой игрок основного состава незаменимый, поэтому Джон в этом качестве нам необходим.

- Сегодня матч не только географических соседей, но и соседей по турнирной таблице. Что «Краснодар» должен показать «Ростову», чтобы увезти три очка домой?

- Да, игра покажет. Мы настраивались, готовились, смотрели «Ростов». Мы друг друга знаем, сыграли два матча в подготовительный период, неплохо друг друга подготовили, как мы видим. Поэтому жду хорошей игры, хочу, чтобы болельщики, которые придут нас поддержать и «Ростов», получили максимальное удовольствие.