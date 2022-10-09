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Сторожук - о возвращении Кордобы: «Для нас любой игрок основного состава незаменимый»

09 Октября 2022 • 18:49 Комментировать
Ростов
0:2
Краснодар
1 1.90 X 3.85 2 4.20
1-й тайм

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ростовом».

- Закончилась дисквалификация Кордобы, два матча он пропускал, а сегодня может команде помочь. Думаю, головной боли, кого ставить в центр нападения, у вас не было совсем?

- Да, это, конечно, потеря для нас. Для нас любой игрок основного состава незаменимый, поэтому Джон в этом качестве нам необходим.

- Сегодня матч не только географических соседей, но и соседей по турнирной таблице. Что «Краснодар» должен показать «Ростову», чтобы увезти три очка домой?

- Да, игра покажет. Мы настраивались, готовились, смотрели «Ростов». Мы друг друга знаем, сыграли два матча в подготовительный период, неплохо друг друга подготовили, как мы видим. Поэтому жду хорошей игры, хочу, чтобы болельщики, которые придут нас поддержать и «Ростов», получили максимальное удовольствие.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Джон Кордоба Александр Сторожук
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