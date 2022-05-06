Карлицкий высказался о травме Беленова

Главный врач академии «Спартака» Никита Карлицкий прокомментировал повреждение вратаря «Уфы» Александра Беленова.

«Я считаю, что операцию на правом голеностопе делать не нужно», – цитирует Карлицкого «Чемпионат». По поводу левого колена он сказал, что коллатеральная связка - вопрос сложный, если она хорошо выполняет свои функции, то операция не требуется.

Ранее в матче «Уфы» против подмосковных «Химок» в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги Беленов получил травму после серьезного стыка с защитником Эльмиром Набиуллиным. Голкипер покинул поле, а игрок «Химок» был удален после просмотра VAR.