В «Химках» заявили, что не будут подавать жалобу на судейство в матче против «Уфы»

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал о судействе на матче 27-го тура против «Уфы» (1:1).

«Жаловаться на судейство? Не будем. Впереди еще три финала. Вне зависимости от того, как нас будут судить, в каждом матче будем играть на победу», — цитирует Габулова ТАСС.

Напомним, в начале матча защитник «Химок» Эльмир Набиуллин получил прямую красную карточку за грубый фол на голкипере «Уфы» Александре Беленове. Таким образом, защитник пропустит матч 28-го тура против «Зенита».

Подмосковный клуб после 27 туров набрал 29 очков и поднялся из зоны вылета в ФНЛ. На данный момент команда Сергея Юрана занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.