Лантратов: Обидно пропускать на последней минуте с пенальти

Голкипер «Химок» Илья Лантратов поделился с журналистами своим мнением по поводу матча РПЛ с «Уфой».

Лантратов сказал «Спорт-Экспрессу», что всегда очень обидно упускать победу на последней минуте, да и ещё и пропустив с пенальти. Вратарь отметил, что если учитывать тот факт, что практически всю встречу «Химки» играли вдесятером, то итоговую ничью можно назвать вполне достойным результатом.

Напомним, что подмосковная команда упустила победу на последней минуте, а финальный свисток зафиксировал ничью со счётом 1:1. «Химки» на данный момент идут на 11-м месте в турнирной таблице.