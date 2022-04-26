Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игонин: «Агаларову нужно уходить, чтобы потом не жалеть об упущенной возможности»

26 Апреля 2022 • 13:38 Комментировать
Химки
...
Уфа
01.05 16:30

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о будущем нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

В разговоре с Metaratings экс-футболист посоветовал 21-летнему нападающему сменить клубную прописку.

«Надо уходить, пробовать свои силы, чтобы потом не жалеть об упущенной возможности. Карьеры футболистов складываются по-разному и такой шанс может больше не предоставиться», — заявил Игонин.

При этом бывший зенитовец не стал исключать того, что в новой команде у молодого форварда может не получиться. Однако заявил, что провалиться способен даже великий футболист, приведя в качестве примера игрока мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарета Бэйла.

Агаларов является лучшим бомбардиром текущего сезона РПЛ, имея в своём активе 17 забитых матчей в 25 проведённых встречах. Контракт нападающего молодёжной сборной России с уфимским клубом рассчитан до конца декабря нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 4 миллиона евро.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Алексей Игонин Уфа Гамид Агаларов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХИМКИ УФА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Апреля
14:11 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: Желаю «Спартаку» обрести величие под руководством Федуна
14:03 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Спартак» и без Федуна не пропадёт
13:53 · Россия. ФНЛ
Григорян: Над Гогниевым вся первая лига ржёт, а он взял и выбил «Зенит» из Кубка 1
13:45 · Россия. ФНЛ
Григорян восхитился работой тренера «Енисея»
13:38 · Россия. Премьер-лига
Игонин: «Агаларову нужно уходить, чтобы потом не жалеть об упущенной возможности»
13:36 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Зенит» никому не уступит первое место в РПЛ
13:09 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» проведёт летние сборы в России
12:56 · Россия. Премьер-лига
Игонин рассказал, что мешает другим командам соперничать с «Зенитом» за чемпионство
12:48 · Россия. Премьер-лига
Григорян: «Спартак» не выглядит как аутсайдер
12:42 · Россия. Премьер-лига
Сутормин: Надеюсь, что «Зенит» как можно раньше решит задачу с чемпионством
12:34 · Россия. Премьер-лига
Федун: До последнего буду делать всё для того, чтобы «Спартак» жил
12:19 · Россия. Премьер-лига
Газизов: Я был единственным, кто не хотел убирать Тедеско 1
11:36 · Россия. Премьер-лига
Агент: Вендел счастлив в «Зените»
11:30 · Россия. Премьер-лига
Малафеев: Судьба чемпионства в РПЛ уже решена
11:30 · Россия. Премьер-лига
Малафеев назвал лучших игроков сезона РПЛ
Все новости
Рекомендуем