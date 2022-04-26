Игонин: «Агаларову нужно уходить, чтобы потом не жалеть об упущенной возможности»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о будущем нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

В разговоре с Metaratings экс-футболист посоветовал 21-летнему нападающему сменить клубную прописку.

«Надо уходить, пробовать свои силы, чтобы потом не жалеть об упущенной возможности. Карьеры футболистов складываются по-разному и такой шанс может больше не предоставиться», — заявил Игонин.

При этом бывший зенитовец не стал исключать того, что в новой команде у молодого форварда может не получиться. Однако заявил, что провалиться способен даже великий футболист, приведя в качестве примера игрока мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарета Бэйла.

Агаларов является лучшим бомбардиром текущего сезона РПЛ, имея в своём активе 17 забитых матчей в 25 проведённых встречах. Контракт нападающего молодёжной сборной России с уфимским клубом рассчитан до конца декабря нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 4 миллиона евро.