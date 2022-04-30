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Сабович: «Возвращение Черевченко стало для меня шоком»

30 Апреля 2022 • 13:00 Комментировать
Химки
...
Уфа
01.05 16:30

Полузащитник «Химок» Бесард Сабович рассказал о том, как отнёсся к перестановкам на тренерском мостике команды по ходу нынешнего сезона.

Футболист  считает, что смена главного тренера пошла на пользу подмосковной команде. Но при этом шведский игрок признался, что испытал шок, когда Игорь Черевченко покинул коллектив в октябре прошлого года, а уже через три недели снова вернулся в команду.  Напомним, окончательно специалист был уволен в феврале нынешнего года.

«Черевченко удалось провести не так много игр после того, как он вернулся. Сейчас я, конечно, считаю, что это было пустой тратой времени. Было бы эффективнее, если бы новый тренерский штаб пришёл раньше, чтобы провести сборы и привить свою философию», — приводит слова Сабовича «РБ Спорт».

Также 24-летний полузащитник отметил, что ответственность за неудачи команды несёт не только тренерский штаб, но и фуболисты.

После 26 туров «Химки» располагаются на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 28 набранных очков. Свой следующий матч подопечные Сергея Юрана проведут завтра, 1 мая против «Уфы». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Игорь Черевченко Бесард Сабович
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ХИМКИ УФА
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