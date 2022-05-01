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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Уфа» может прекратить существование, если вылетит в ФНЛ

01 Мая 2022 • 21:06 Комментировать
Химки
1:1
Уфа
окончен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов предостерёг болельщиков команды о том, что если клуб вылетит в ФНЛ, то вероятнее всего, прекратит существование.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Газизов признался, что, если «Уфа» вылетит из РПЛ, вероятнее всего, её не будет. По словам функционера, руководство клуба пытается уйти от госфинансирования, но это можно сделать только, играя в премьер-лиге.

«Уфа» в текущем сезоне провела 27 матчей в чемпионате России. Команда Алексея Стукалова смогла победить в четырёх матчах, еще 11 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений.

«Уфа» после 27 туров набрала 23 очка и располагается на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице РПЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Шамиль Газизов РПЛ
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окончен Спартак Москва 2:1 Крылья Советов 1.90 3.55 4.10
окончен Химки 1:1 Уфа
окончен Ахмат 2:0 ЦСКА Москва 3.05 3.50 2.30
02.05  19:00 Арсенал Тула ... Нижний Новгород 2.31 3.25 3.35
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