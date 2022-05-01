«Уфа» может прекратить существование, если вылетит в ФНЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов предостерёг болельщиков команды о том, что если клуб вылетит в ФНЛ, то вероятнее всего, прекратит существование.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Газизов признался, что, если «Уфа» вылетит из РПЛ, вероятнее всего, её не будет. По словам функционера, руководство клуба пытается уйти от госфинансирования, но это можно сделать только, играя в премьер-лиге.

«Уфа» в текущем сезоне провела 27 матчей в чемпионате России. Команда Алексея Стукалова смогла победить в четырёх матчах, еще 11 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений.

«Уфа» после 27 туров набрала 23 очка и располагается на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице РПЛ.