Изящный гол Кухарчука, ВАР-пенальти Агаларова, травма Беленова, удаление Набиуллина: «Уфа» в большинстве вырвала ничью с «Химками» на флажке

В полпятого вечера на «Арене Химки» сошлись на тот момент 13-я и 15-я команды РПЛ.

Если бы «Химки» весь сезон шли такими темпами, как в апреле, то сейчас находились бы как минимум в первой пятёрке таблицы. Четыре победы в пяти матчах – с такими показателями можно бороться даже за пьедестал с «Зенитом». Но дело в том, что до этого у химчан была длинная негативная серия, поэтому сейчас им трудно покинуть зону стыков. Интересно, что прошлый чемпионат «Химки» тоже начали, мягко говоря, не очень, однако раскочегарились они тогда ещё в первом круге, в отличие от нынешней ситуации. Ну а что касается «Уфы», то она с предыдущего сезона только и делает, что бьётся за выживание, и положение в таблице у неё совсем незавидное.

При всех проблемах у команды из столицы Башкоростана есть и козырь в лице Беленова. Экс-вратарь «Спартака» и «Кубани» долгие годы служит «Уфе» верой и правдой, отражая пенальти и делая иной раз головокружительные сэйвы. Но в отчётном матче с ним произошла неприятная история. По истечении десяти минут он первым успел на фланговую передачу соперника, однако Набиуллин не смог вовремя остановиться и въехал в голкипера ногами. Медики немало колдовали над Беленовым, и всё-таки его пришлось заменить – в игру вступил Чичкан. А Набиуллин, получивший сначала жёлтую карточку, после ВАРа был награждён прямой красной.

Впрочем, оставшись вдесятером, «Химки» не растерялись и не стали закрываться сзади. На 26-й минуте последовала подача Глушакова со штрафного с правого края, и Григалава головой пробил левее створа. Немного погодя случился и гол. Идову навесил к правой штанге, Тихий скинул к левой, и Кухарчук изящно головой в падении переправил мяч в угол с близкого расстояния (1:0). А вот потом подмосковная команда сосредоточилась на защите. До перерыва имелся шанс у Агаларова, который выиграл верховую борьбу у Волкова и ударил головой мимо створа.

Во втором тайме новый рисунок этой игры с территориальным преимуществом гостей сохранился. Хотя бы на один гол «Уфа», в общем-то, наиграла. Кротов дважды не справился с Лантратовым. На 74-й минуте Ортис стрельнул над перекладиной, когда была довольно перспективная ситуация. На 83-й Кабутов навесил справа, и Агаларов попытался подправить в падении – Лантратов отвёл угрозу на угловой. Урунов чуть позже внедрил мяч в правую штангу.

Уфимцам было за что биться, и они вытащили-таки ничью. Близко к 90-й минуте Кирилл Левников посмотрел видеоповтор и назначил пенальти за фол Филина, прихватившего в своей штрафной Олега Иванова. Одиннадцатиметровый исполнял Агаларов, и пробил он низом чуть левее центра, чего оказалось достаточно для сравнения счёта, ведь Лантратов завалился в другую сторону (1:1). Сергей Юран был разъярён, потерял над собой контроль и получил красную карточку.

«Химки» упускают возможность ощутимо возвыситься над зоной стыков, и по итогам 27-го тура их может заочно вернуть туда «Нижний Новгород». А вот «Уфа» серьёзно погрязла в зоне непосредственного вылета. Набрав в первый день мая в окрестностях столицы лишь одно очко, она за три тура до конца отстаёт от нижнего стыкового места на четыре балла. С другой стороны, в оставшихся матчах её соперниками будут не гранды российского футбола, а «Ростов», «Арсенал» и «Рубин», то есть шансы избежать вылета у команды Алексея Стукалова ещё есть.

Кирилл Иванцов