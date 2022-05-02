Беленов выбыл на три месяца из-за проблем с голеностопным суставом

Вратарь «Уфы» Александр Беленов пропустит из-за травмы голеностопа не менее трёх месяцев.

Генеральный директор клуба Шамиль Газизов в интервью ТАСС заявил, что у футболиста проблемы с голеностопом, повреждены около 50% связок и два колена. Функционер сообщил, что на восстановление вратарю понадобится около трёх месяцев.

Беленов получил травму после грубого подката крайнего защитника Эмиля Набиуллина на 15-й минуте матча и был заменён.

«Уфа» после 27 туров набрала 23 очка и располагается на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице РПЛ.