​Где смотреть матч «Химки» - «Уфа» онлайн

В воскресенье в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги силами померяются «Химки» и «Уфа».

Трансляцию поединка на канале «Матч! Премьер» смотрите в 16:30 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Химки» и «Уфа» относятся к числу команд, которые борются за сохранение места в Премьер-лиге России на следующий сезон. Словом, их воскресное противостояние можно смело называть битвой за шесть очков. «Химки» не проигрывали в РПЛ с 6 марта, набрав за этот период 14 очков, так что они являются фаворитом.