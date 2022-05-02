Экс-арбитр Николаев: Набиуллин — не грубый футболист

Известный экс-арбитр Алексей Николаев высказался по поводу грубого фола защитника «Химок» Эльмира Набиуллина в поединке с «Уфой».

Николаев сказал в эфире канала «Матч Премьер», что Набиуллин вообще не грубый футболист, но он в азарте пошёл на мяч до конца и в итоге нанёс травму голкиперу Беленову. Экс-арбитр отметил, что судьи на ВАР приняли абсолютно правильное решение по поводу красной карточки, что никого не удивило.

Напомним, что Эльмир Набиуллин в начале матча получил прямую красную карточку за грубый фол против вратаря «Уфы» Александра Беленова. Встреча между «Химками» и «Уфой» в итоге завершилась вничью со счётом 1:1.