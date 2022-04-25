Кухарчук: «Если поступит предложение от «Ливерпуля», пойду туда пешком»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук поделился мнением об игре партнёра по команде нападающего Ильи Садыгова, а также рассказал, ради какого клуба готов расстаться с подмосковным коллективом.

Напомним, в матче 26-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (4:1) 21-летний форвард забил свой второй мяч в нынешнем сезоне.

«Пацан молодец. Он делает то, что должен делать топ-форвард. Надеюсь, Садыгов им станет, буду держать кулачки», — приводит слова Кухарчук «РБ Спорт»

Футболист также заявил, что не планирует покидать «Химки» летом нынешнего года, однако если поступит предложение от «Ливерпуля», то он готов пойди туда пешком.

В текущем сезоне РПЛ 31-летний Кухарчук провёл в составе подмосковной команды 25 матчей, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Контракт вингера с «Химками» истекает летом 2023 года.