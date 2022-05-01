Отец Агаларова прокомментировал игру «Уфы»

Отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова Руслан Агаларов оценил игру своего сына в матче 27-го тура против «Химок» (1:1).

«В подыгрыше он тоже был сегодня хорош. Отдал передачу одному, второму, но не забили. В итоге гол, и то с пенальти», — сказал Агаларов-старший «Чемпионату».

В матче 27-го тура чемпионата России «Химки» на своём поле сыграли вничью с «Уфой» (1:1). На гол Ильи Кухарчука на 31-й минуте ответил Агаларов, реализовав пенальти на 91-й минуте матча.

«Уфа» набрала 23 очка и осталась на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице. «Химки» с 29 очками поднялись на 11-е место.