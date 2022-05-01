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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Набиуллин извинился перед Беленовым после нанесения травмы

01 Мая 2022 • 23:13 Комментировать
Химки
1:1
Уфа
окончен

Защитник «Химок» Эльвир Набиуллин сообщил от том, что извинился перед голкипером «Уфы» Александром Беленовым после нанесения травмы в матче 27-го тура РПЛ (1:1).

В интервью «Чемпионату» Набиуллин сообщил, что после матча зашёл в раздевалку и извинился перед Беленовым. Защитник заявил, что ни в коем случае не хотел нанести травму вратарю и пожелал Беленову скорейшего выздоровления.

Неприятный эпизод произошёл в начале первого тайма, Набиуллин пошёл в прессинг и в подкате нанёс травму Беленову, вратарь был заменён и не смог продолжить игру.


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Евро-Футбол.Ру,
Химки Александр Беленов Уфа Эльмир Набиуллин РПЛ
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