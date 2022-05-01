Набиуллин извинился перед Беленовым после нанесения травмы

Защитник «Химок» Эльвир Набиуллин сообщил от том, что извинился перед голкипером «Уфы» Александром Беленовым после нанесения травмы в матче 27-го тура РПЛ (1:1).

В интервью «Чемпионату» Набиуллин сообщил, что после матча зашёл в раздевалку и извинился перед Беленовым. Защитник заявил, что ни в коем случае не хотел нанести травму вратарю и пожелал Беленову скорейшего выздоровления.

Неприятный эпизод произошёл в начале первого тайма, Набиуллин пошёл в прессинг и в подкате нанёс травму Беленову, вратарь был заменён и не смог продолжить игру.