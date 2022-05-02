Газизов о травме Беленова: Нога пока опухшая

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал журналистам о травме опытного голкипера команды из Башкортостана Александра Беленова.

Газизов сказал «Матч ТВ», что обследование 35-летний голкипер должен будет пройти третьего мая, а сейчас нога у Беленова очень сильно опухла. Напомним, что в матче между «Химками» и «Уфой» защитник подмосковного клуба Эльмир Набиуллин прямой ногой въехал в голкипера, нанёс ему травму и получил за это прямую красную карточку.

В этом сезоне Александр Беленов провёл в российском чемпионате 27 поединков, в трёх из которых сумел отыграть на ноль.