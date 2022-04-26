Филин привлёк внимание лидера чемпионата Израиля

Израильский клуб «Маккаби Хайфа» заинтересован в защитнике «Химок» Александре Филине, сообщает Sports Walla.

В текущем сезоне 25-летний Филин провёл в составе подмосковной команды 18 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Контракт защитника с «Химками» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1.2 миллиона евро.

На данный момент «Маккаби Хайфа» лидирует в чемпионате Израиля, опережая своего ближайшего преследователя «Хапоэль» на четыре очка. Также израильский клуб выступал на групповом этапе Лиги конференций, где в одном квартете с «Фейеноордом», «Славией» и «Унионом» занял последнее место.