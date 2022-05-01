Беленов прокомментировал своё повреждение после столкновения с Набиуллиным

Голкипер «Уфы» Александр Беленов рассказал о своём состоянии здоровья после столкновения с защитником «Химок» Эльмиром Набиуллиным.

«Как здоровье? Не особо. Понял ли, почему Набиуллин так резко влетел? Спросите у него», — цитирует Беленова «Спорт-Экспресс».

Голкипер получил травму в начале первого тайма. Защитник «Химок» Набиуллин влетел в голкипера и нанёс ему травму, за что получил прямую красную карточку.

В текущем сезоне Беленов сыграл в 27 матчах, в которых пропустил 37 мячей. Три матча вратарь сохранил свои ворота в неприкосновенности.

«Уфа» набрала 23 очка и располагается на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиге. «Химки» набрали 29 очков и занимают 11-ю строчку.