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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стукалов считает, что «Уфа» имела преимущество над «Химками» до и после удаления

01 Мая 2022 • 20:20 Комментировать
Химки
1:1
Уфа
окончен

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвел итоги матча 27-го тура РПЛ, в котором его команда сыграла вничью с «Химками» (1:1).

««Я считаю, что и до, и после удаления, команда имела полное преимущество над соперником. Моменты, которые у нас были, надо было реализовывать», — цитирует Стукалова пресс-служба «Уфы».

После этой встречи у «Уфы» стало 23 очка после 27 туров и осталась на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» поднялись на 11-е место в РПЛ, команда Сергея Юрана набрала 29 очков.

В следующем туре «Уфа» 8 мая сыграет против «Ростова» в 28-м туре, «Химки» 7 мая сыграют против «Зенита».


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Евро-Футбол.Ру,
Химки Уфа РПЛ Алексей Стукалов
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