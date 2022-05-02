Лантратов пожелал Беленову скорейшего возвращения на поле

Голкипер «Химок» Илья Лантратов в разговоре с журналистами поддержал своего коллегу по вратарскому цеху Александра Беленова.

Лантратов сказал «Спорт-Экспрессу», что Набиуллин за фол против Беленова получил заслуженную красную карточку и тут ни у кого вопросов не возникло. Голкипер отметил, что надеется, что с Беленовым всё в итоге обойдётся. Лантратов также пожелал вратарю «Уфы» здоровья и скорейшего возвращения на поле.

Напомним, что в матче между «Химками» и «Уфой» защитник подмосковной команды Эльмир Набиуллин нанёс травму Александру Беленову и получил за это прямую красную карточку. Встреча в итоге завершилась вничью со счётом 1:1.