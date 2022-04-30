Отец Агаларова: «Гамид хочет покинуть «Уфу»

Отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова Руслан Агаларов высказался о будущем своего сына.

В разговоре с «Чемпионатом» отец футболиста признался, что нападающий «Уфы» планирует сменить клубную прописку в ближайшее время.

«У Гамида есть желание поменять клуб. Однако сейчас у него действующий контракт с «Уфой», — заявил Руслан Агаларов.

Также отец Агаларова сообщил, что сторона футболиста уже обсуждала тему ухода с генеральным директором клуба Шамилем Газизовым и сумела найти понимание.

В текущем сезоне 21-летний Агаларов провёл в составе уфимцев 27 матчей, в которых забил 17 голов и отдал одну результативную передачу. На данный момент он является лучшим бомбардиром РПЛ.