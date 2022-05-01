Стала известна степень повреждения Беленова после столкновения с Набиуллиным

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов назвал характер травмы основного вратаря команды Александра Беленова, который получил повреждение во время матча 27-го тура против «Химок» (1:1).

В интервью «Чемпионату» функционер сообщил, что у голкипера проблемы с голеностопом и коленом. В ближайшие дни руководство узнает диагноз и сообщит об этом.

В начале встречи защитник «Химок «Эльмир Набиуллин в попытке забрать мяч у Беленова пошёл в подкат и травмировал вратаря. За это игрок получил красную карточку.

Встреча завершилась со счётом 1:1. В составе «Химок» отличился Илья Кухарчук, а ничейный результат «Уфе» принёс форвард Гамид Агаларов на 93-й минуте.