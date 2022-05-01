Левников удалил Юрана в конце встречи с «Уфой»

В Химках состоялся матч 27-го тура РПЛ, в котором местная команда принимала «Уфу».

Встреча завершилась со счётом 1:1. На гол Ильи Кухарчука на 31-й минуте ответил Гамид Агаларов на 92-й минуте, реализовав пенальти.

После этого главный тренер «Химок» Сергей Юран Кинулся с претензиями на главного арбитра Кирилла Левникова и получил красную карточку. Стоит отметить, что обе команды борются за выживание в премьер-лиге.

После этого матча «Химки» набрали 29 очков и поднялись на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, «Уфа» с 23 очками осталась на предпоследнем 15-м месте.