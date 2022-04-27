Глушаков стал первым действующим профессиональным игроком в Медийной Футбольной лиге

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков был представлен игроком команды FC Reality, которая выступает в новообразованной Медийной Футбольной лиге.

Глушаков в текущем сезоне принял участие в 23 матчах в чемпионате России, он забил за «Химки» 9 голов и отдал 2 результативные передачи. Команда после 26 туров набрала 28 очков и находится на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ.

В МФЛ играют футболисты, которые в своем большинстве представляют сферу медиа, интернета, а также известные блогеры и футбольные комментаторы.

Среднее количество просмотров таких матчей набирает от 50 000 до 100 000 на YouTube. Стоит отметить, что большинство матчей комментирует известный журналист Дмитрий Шнякин.