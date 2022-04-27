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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков стал первым действующим профессиональным игроком в Медийной Футбольной лиге

27 Апреля 2022 • 23:44 Комментировать
Химки
...
Уфа
01.05 16:30

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков был представлен игроком команды FC Reality, которая выступает в новообразованной Медийной Футбольной лиге.

Глушаков в текущем сезоне принял участие в 23 матчах в чемпионате России, он забил за «Химки» 9 голов и отдал 2 результативные передачи. Команда после 26 туров набрала 28 очков и находится на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ.

В МФЛ играют футболисты, которые в своем большинстве представляют сферу медиа, интернета, а также известные блогеры и футбольные комментаторы.

Среднее количество просмотров таких матчей набирает от 50 000 до 100 000 на YouTube. Стоит отметить, что большинство матчей комментирует известный журналист Дмитрий Шнякин.


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Евро-Футбол.Ру,
Химки Денис Глушаков РПЛ FC Reality Медийная Футбольная лига
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ХИМКИ УФА
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