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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стукалов: «Такое количество моментов, которые мы создали, надо реализовывать»

01 Мая 2022 • 18:52 Комментировать
Химки
1:1
Уфа
окончен

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился впечатлениями от матча с «Химками» (1:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Я считаю, что мы до удаления и после удаления имели полное преимущество. К сожалению, такое количество моментов, которые мы создали, надо реализовывать. Осадок есть, потому что ехали сюда за победой. Безусловно, настраивали ребят, и они в принципе выполняли ту установку, которую мы требовали, - играть первым номером, играть от себя. К сожалению, футбол - это голы. Надо забивать. Вы сами видели, несколько моментов сегодня было, там где-то Лантратов выручил, штанги были.

- У вас есть понимание того, почему моменты «Уфы» не удалось реализовать? Это просто случайность, что-то из области психологии или недостаток мастерства?

- Давление есть определенное, само собой. Все всё прекрасно понимают, где-то ребята нервничают, где-то стараются быстрее сыграть, хотя наоборот в перерыве просили не торопиться с принятием решений, чтобы мяч быстро ходил, и искали решения. Вы видели, надо было добавлять давления в штрафной, теперь там и пенальти заработали, потому что когда идет давление на штрафную… А так моменты… где-то мастерство, где-то немножко волнения.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Алексей Стукалов
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окончен Спартак Москва 2:1 Крылья Советов 1.90 3.55 4.10
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