В «Химках» не стали отвечать на вопрос о чемпионском коридоре для «Зенита»

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов оценил вероятность организации чемпионского коридора для «Зенита» в матче 28-го тура.

В разговоре с «Чемпионатом» Габулов поздравил «Зенит» и всех болельщиков петербургской команды с чемпионством, но при этом отметил, что сейчас подмосковная команда полностью сконцентрирована на предстоящем матче с «Уфой», поэтому вопрос чемпионского коридора будет обсуждаться после игры.

Напомним, вчера, 30 апреля, «Зенит» обыграл на своём поле «Локомотив» (3:1) и досрочно завоевал чемпионский титул, ставший для петербуржцев уже четвёртым кряду.