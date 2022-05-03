Евсеев поддержал вратаря Александра Беленова

Наставник ярославского «Шинника» Вадим Евсеев поддержал голкипера «Уфы» Александра Беленова, получившего повреждение в матче против «Химок».

«Хочется пожелать Саше, чтобы все закончилось ушибами. Держаться, лечиться. Дождаться точного диагноза. В любом случае уверен, что на этом Беленов точку не ставит», - написал Евсеев в своих социальных сетях.

Стоит отметить, что Беленов получил серьёзное повреждение после того, как защитник «Химок» Эльмир Набиуллин пошёл в жёсткий подкат против Александра.

Врачи помогли голкиперу покинуть поле, а Набиуллин за свой фол получил красную карточку после того, как главный арбитр матча посмотрел повтор эпизода.

Вместо Беленова матч доигрывал Антон Чичкан. Согласно мнению гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова, Беленов пропустит не менее трёх месяцев.