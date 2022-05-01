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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Химок» Идову встал на защиту легионеров, покинувших РПЛ

01 Мая 2022 • 20:04 Комментировать
Химки
1:1
Уфа
окончен

Защитник «Химок» Брайан Идову защитил легионеров, которые покинули чемпионат России после введения санкций.

«Могу понять легионеров, которые уехали. Знаю про Дагерстола. Семья постоянно ему писала, переживали. Понимал, что приостановит контракт. Не стал неожиданностью его отъезд. За такое решение нельзя никого упрекать», — сказал Идову журналистам.

В начале марта УЕФА и ФИФА совместно решили отстранить российские команды и национальную сборную от международных соревнований.

Таким образом, «Спартак» не смог сыграть в 1/8 финала против «РБ Лейпцига», а сборная России не выступит на чемпионате мира 2022 года.

29-летний Идову имеет двойное гражданство – Нигерийское и Российское. В этом сезоне защитник сыграл 23 матча в РПЛ и отметился двумя голевыми передачами.


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Химки Брайн Идову РПЛ
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