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Лантратов: «Нельзя, конечно, отдавать такие матчи»

01 Мая 2022 • 18:43 Комментировать
Химки
1:1
Уфа
окончен

Лучший футболист матча «Химки» - «Уфа» (1:1) Илья Лантратов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- С одной стороны, вели в счете на протяжении всего матча, с другой стороны, играли большую часть матча в меньшинстве. В связи с этим, довольны ли вы сегодня результатом?

- Нет, недовольны, потому что нужно было, естественно, забирать победу, надо отдать должное «Уфе», что она боролась до конца, бодалась, нагружала. В итоге она, наверное, заслужила этот пенальти, а мы… нельзя, конечно, отдавать такие матчи.

- Расскажите про пенальти Агаларова. Почему решили именно так его отражать, изучали ли его манеру, интуитивно решили прыгнуть в тот угол?

- Да нет, не изучал. Это пенальти, это удача. Просто не повезло в этот раз.

- У вас было несколько очень серьезных сэйвов. Расскажите про эти спасения после удара Кротова с дальней дистанции из-под перекладины, с острого угла тоже вытащили.

- Обычные моменты были, я бы не сказал, что там были какие-то спецэффекты. Ничего такого.

- Учитывая весеннюю форму «Химок», ничейным результатом вы недовольны? Новые «Химки», которые очень здорово проводят весну, поэтому вы так раздосадованы?

- Такие матчи нельзя отдавать просто, поэтому мы недовольны пропускать пенальти на 90 какой-то минуте. Просто очень обидно.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Илья Лантратов
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