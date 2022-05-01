Лантратов: «Нельзя, конечно, отдавать такие матчи»

Лучший футболист матча «Химки» - «Уфа» (1:1) Илья Лантратов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- С одной стороны, вели в счете на протяжении всего матча, с другой стороны, играли большую часть матча в меньшинстве. В связи с этим, довольны ли вы сегодня результатом?

- Нет, недовольны, потому что нужно было, естественно, забирать победу, надо отдать должное «Уфе», что она боролась до конца, бодалась, нагружала. В итоге она, наверное, заслужила этот пенальти, а мы… нельзя, конечно, отдавать такие матчи.

- Расскажите про пенальти Агаларова. Почему решили именно так его отражать, изучали ли его манеру, интуитивно решили прыгнуть в тот угол?

- Да нет, не изучал. Это пенальти, это удача. Просто не повезло в этот раз.

- У вас было несколько очень серьезных сэйвов. Расскажите про эти спасения после удара Кротова с дальней дистанции из-под перекладины, с острого угла тоже вытащили.

- Обычные моменты были, я бы не сказал, что там были какие-то спецэффекты. Ничего такого.

- Учитывая весеннюю форму «Химок», ничейным результатом вы недовольны? Новые «Химки», которые очень здорово проводят весну, поэтому вы так раздосадованы?

- Такие матчи нельзя отдавать просто, поэтому мы недовольны пропускать пенальти на 90 какой-то минуте. Просто очень обидно.