Лисакович дисквалифицирован на два матча РПЛ

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович, грубо нарушивший правила на Хорене Байрамяне, отбудет двухматчевую дисквалификацию.

Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц «Чемпионату».

Чиновник заявил, что на прошедшем заседании, на котором рассматривали данный вопрос сам Лисакович объяснил свои действия, при этом перед вынесением вердикта было пересмотрено видео нарушения. В итоге было принято наказать футболиста двухматчевой дисквалификацией в матчах РПЛ.

В матче 21-го тура РПЛ «Рубин» в Казане проиграл «Ростову» со счетом 1:2.