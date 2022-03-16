Комитет по этике РФС рассмотрит слова Слуцкого в адрес Мешкова 24 марта

Глава комитета по этике РФС (Российского футбольного союза) Семен Андреев объявил дату заседания по делу о рассмотрении слов главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого после матча 21-го тура РПЛ против «Ростова» (1:2).

Андреев в интервью ТАСС заявил, что заседание по рассмотрению слов Слуцкого в адрес арбитра Виталия Мешкова будет рассмотрено 24 марта. Известно, что на заседании пока что этот вопрос будет единственным на повестке.

В матче 21-го тура РПЛ «Рубин» на своем полу уступил «Ростову» со счетом 1:2 и остался на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.