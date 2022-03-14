Лисакович получил красную карточку на 19-й минуте матча против «Ростова»

В эти минуты проходит матч 21-го тура РПЛ, в котором «Рубин» принимает «Ростов».

На 19-й минуте форвард казанской команды Виталий Лисакович в центре поля наступил шипами на ахилл полузащитинку «Ростова» Хорену Байрамяну, за что получил прямую красную карточку.

«Рубин» остался в меньшинстве, уступая по ходу матча 0:1. Единственный гол забил Александр Полоз.

Лисакович перешел в «Рубин» зимой 2022 года из «Локомотива». За казанский клуб белорусский нападающий успел забить 5 мячей и отдал одну голевую передачу.