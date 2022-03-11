Два легионера «Рубина» решили воспользоваться правом приостановить свои контракты и уехать из России

Два иностранных игрока казанского «Рубина» приняли решение покинуть клуб. Они могут это сделать после специального разрешение Международной федерации футбола (ФИФА), которая позволила иностранцам из российской Премьер-лиги в одностороннем порядке приостановить свои контракты, и вне трансферного окна перейти в клубы из другой страны.

По информации «РБ Спорт», этими двумя легионерами «Рубина» являются черногорский полузащитник Сеад Хакшабанович, а также его датский коллега Андерс Дрейер.

По информации датских СМИ, за Дрейера уже вступили в борьбу местные топ-клубы «Копенгаген» и «Митьюлланд».