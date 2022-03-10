Игрок «Рубина» Дрейер может вернуться в Данию

Датский полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер может вернуться в свой родной чемпионат. К футболисту проявляют интерес «Копенгаген» и «Мидтьюлланн», сообщает Indakst с ссылкой на EkstraBladet.

По информации источника, эти два клуба готовы предложить Дрейеру контракт, если тот захочет покинуть Россию.

Дрейер перешёл в «Рубин» в августе 2021 года из «Мидтьюлланна». В нынешнем сезоне РПЛ полузащитник провёл за казанцев 14 матчей, в которых забил 8 мячей. Кроме того, осенью прошлого года 23-летний футболист дебютировал в составе сборной Дании.

Напомним, ранее ФИФА разрешила всем иностранным футболистам, работающим в России, приостановить действие своих контрактов в одностороннем порядке до 30 июня нынешнего года.