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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

КДК РФС оштрафовал Слуцкого на 50 тысяч рублей по итогам матча с «Ростовом»

16 Марта 2022 • 15:34 Комментировать
Рубин
1:2
Ростов
окончен

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил «Чемпионату», какому штрафу подвергся главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий по итогам матча 21-го тура РПЛ с «Ростовом».

Глава КДК РФС заявил, что Слуцкий был оштрафован на 50 тысяч рублей за бросание посторонних предметов на поле. Помимо этого, «Рубин» был оштрафован на 20 тысяч рублей за выходы тренера за пределы технической зоны.

Стоит отметить, что на следующем заседании будет рассмотрен момент, связанный с высказыванием нецензурной речью одного из болельщиков «Рубина» в адрес помощника главного арбитра Виталия Мешкова. Григорьянц заявил, что это лицо еще не идентифицировано.

В матче 21-го тура РПЛ «Рубин» на своем полу уступил «Ростову» со счетом 1:2 и остался на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.


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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Кдк Рфс РПЛ
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