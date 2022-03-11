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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Онопко присоединился к тренерскому штабу Карпина в «Ростове»

11 Марта 2022 • 17:53 Комментировать
Рубин
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Ростов
1.70 4.00 4.70
14.03 19:00

52-летний специалист Виктор Онопко вошёл в тренерский штаб вернувшегося в «Ростов» Валерия Карпина. Оба тренера будут совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Об этом сообщает телеграм-канал «Матч ТВ. Только новости».

Виктор Онопко работал тренером в московском ЦСКА с 2009 по 2020 годы. С 2021 года он работал в тренерском штабе Валерия Карпина в сборной России.

Сам Карпин хорошо знаком с «Ростовом», так как работал главным тренером «жёлто-синих» с 2017 по 2021 годы. Некоторое время он совмещал работу в клубе и сборной, после чего решил сконцентрироваться только на сборной.

Напомним, что из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) сборная России была отстранена от продолжения участия в отборочном цикле чемпионата мира 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Виктор Онопко
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